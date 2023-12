Dei tre litteratur­kritikarane i NRK har valt tre favorittar kvar frå bokåret 2023.

Historiske romanar og samtids­romanar, memoarar, lyrikk og essays kom alle med blant bøkene dei har likt best.

Her er deira topp ni.

Eg har valt tre forfattarar som hogger seg inn i den mørke skogen av minne. Dei hentar ut eitt og eitt minne, ikkje utan motstand, som får sambandet mellom menneska til å skine.

Uvanleg rik roman

HISTORISK OG AKTUELL: Ein sørgjeleg aktuell roman om krig og krigens øydeleggande konsekvensar Foto: Gyldendal/Princeton Universit

Bok : «Verden og alt den rommer»

Forfattar : Aleksandar Hemon

Omsett av : John Erik Bøe Lindgren

Sjanger: Roman

Å skildre verda og alt ho held i ein roman, er sjølvsagt umogleg. Men tittelen er pirrande: Kva slags bok er dette?

Bosnisk-amerikanske Aleksandar Hemon tek oss frå Sarajevo via Tasjkent til Shanghai. Han skriv fram skyttar­graver i første verdskrig og heimlause flyktningar i etter­dønningane av den seinaste.

Historia er beisk, men ikkje utan håp. Ein trassig sans for det burleske syner seg i teksten, der ulike nasjonalitetar møtast og gjer forteljinga fleirstemmig – og ikkje minst fleir­språkleg. Å overleve er eit mantra i boka. Målet er å unngå La gran eskuridad.

Aleksandar Hemon skriv i protest mot gløymsla. Han gir historiske hendingar aktualitet i vår eiga tid.

Leikande og skarp

LEIK: Ali Smith leiker med fantasien. Foto: OKTOBER/SARAH WOOD

Bok : «Andre tider»

Forfattar : Ali Smith

Omsett av: Merete Alfsen

Sjanger: Roman

Skotske Ali Smith er ein forfattar som sjeldan leverer frå seg noko likegyldig. Etter den imponerande årstids-kvartetten hennar, som blei skriven under pandemien, kom altså følgje­vennen «Andre tider» på norsk i vår.

Leiken med språk er der, det same er suget etter samanheng mellom hundreår, og uventa band mellom menneska. Boka er full av nysgjerrigheit og sjenerøsitet. Smith blandar røynd og eventyr, og tek lesarane med på oppkvikkande omvegar til ny innsikt.

Dette er ein smart roman om fangenskap og fridom i koronaens tid.

Hudlaust om tap

DIKTSAMLING: Ocean Voung er skeiv, sårbar og suveren. Foto: Samlaget / Tom Hines

Bok : «Tida er ei mor»

Forfattar: Ocean Vuong

Omsett av: Mathias R. Samuelsen

Mathias R. Samuelsen Sjanger: Lyrikk

Tapet av ei mor er ingen original setting i litteraturen, men Ocean Vuong handsamar tapet på sitt personlege vis.

Forfattaren kom til USA med mora som flyktning frå Vietnam då han var ein neve stor. I dikta skildrar han korleis det har vore å vekse opp i eit nytt heimland med ei mor og ei bestemor som verken kunne lese eller skrive, og som ikkje så lett kunne tileigne seg det nye språket.

Vuong skriv om bandet til mora, som slett ikkje var utan knutar. Han skriv om identitet, om å bli plassert i ein trong boks av forståsegpåarar som har forventningar til kva ein fleirkulturell, fattig og homofil forfattar skal skrive om.

Det er vondt, vakkert og hudlaust. Den som ikkje vert gripen av denne samlinga, har eit hjarte av stein.

To av favorittane mine i år ser bakover, mot oppvekst og ungdomstid. Mot det som var, det som vart, og det som gjekk tapt. Den tredje utmerkar seg med sprelsk energi, og eit solid overraskingselement.

Bok med langt liv

NOSTALGI: Ia Genberg tek oss med til tida rundt tusenårsskiftet. Foto: Sara Mackey / Forlaget Oktober

Bok : «Detaljene»

: Forfattar : Ia Genberg

Omsett av : Bodil Engen

Sjanger: Roman

Vennskap. Kjærleik. Gjenstandane som vekker minna. Menneska.

Gjennom korte portrett av fire personar skriv Ia Genberg fram ein heil epoke. Nemleg gamle dagar. Alias 1990-talet. Tida då ein kunne miste folk, utan å finne dei att på mobil eller nett. Då alle røykte inne, brukte papir­kart og venta ved fast­telefonen.

Stor kunst i komprimert format, i ein roman som veks og veks også etter lesing.

Lysande memoarar

GODE MINNE: Hilary Mantel sin memoar blei av The New York Times kåra til ein av dei 50 beste dei siste 50 åra. Foto: Forlaget Press

Bok : «Skygger av liv du kunne ha levd»

Forfattar : Hilary Mantel

Omsett av : Hege Mehren

Sjanger: Memoarar

Forfattaren Hilary Mantel (1952-2022) fekk mykje ros for Ulvetid-trilogien om Cromwell-tida. Men eg set memoarane hennar endå høgare.

Med solide dosar beisk humor, og ein eigen britisk snert, skriv Mantel om oppvekst og forfattarliv, og om den katastrofalt mislukka behandlinga ho (ikkje) fekk for endometriose.

Ho skriv rått og sårt om kroppen. Om ufrivillig barnløyse. Om alt som aldri blei. Kva gjer ein med alle draumane som brast?

Aldri sentimentalt, berre klokt og originalt. Lysande.

Friskt og festleg

KUNNSKAPSRIK: Tore Renberg sprudlar og underheld. Samtidig er der mykje å lære av boka hans. Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB/OKTOBER

Bok : «Lungeflyteprøven»

Forfattar : Tore Renberg

Sjanger: Roman

Kven skulle vel trudd at eit historisk retts­drama skulle blir ei av årets festlegaste lese­opplevingar?

Med «Lungeflyteprøven» tar Tore Renberg oss med til Tyskland på 1600-talet. Ei ung kvinne står tiltalt for å ha drepe sin eigen nyfødde baby. Kan ein framtidsretta advokat hjelpe? Saman med ein nytenkjande lege?

Dei gjer i alle fall eit solid forsøk, i denne herleg boblande og samtidig lærerike forteljinga.

Her er bødlar og korgutar, prestar og oppkomlingar. Juss, teologi og vitskap. Frisk humor, og ein veldig energi, også språkleg.

I år valde eg meg ein brite som både er politisk, elegant og vittig, ein tyskar kanskje har skrive si aller beste bok i år, og sist, men ikkje minst, eit norsk, ungdommeleg fyrverkeri!

Vittig og løgnaktig

SPILL LEVANDE: Britiske Martin Amis forlot verda den 19. mai i år. I det som skulle bli den siste boka hans verkar han sprell levande. Foto: Amanda Edwards / AFP

Bok : « På innsiden »

: « » Forfattar : Martin Amis

: Omsett av: Pål H Aasen

Sjanger: Sjølvbiografisk roman

Mockumentary kallar britane dokumentarar som eigentleg ikkje er sanne. «På innsiden» er ein fake-memoar. Men her står det om livet.

Martin Amis har eigentleg skrive ein roman om sine tre beste vener, eller førebilete. Men samstundes er det ein roman om han sjølv, skriven i form av ein memoar. Og jammen ser ein ikkje heile etterkrigstida stryke forbi på vegen òg.

Høyrest det komplisert ut? Nei! Strålande! Morosamt! Og veldig britisk.

Skriv sitt livs forteljing

DOBBEL TYDING: Judith Hermann har skrive sitt livs forteljing både i overført tyding og i bokstaveleg forstand. Foto: Niklas Lello / Pelikanen

Bok : « Vi skulle fortalt hverandre alt »

« » Forfattar : Judith Hermann

Omsett av : Sverre Dahl

Sjanger: Essaysamling

Også denne vesle boka er noko anna enn ho gir seg ut for å vere.

Tyske Judith Hermann hadde fått i oppdrag å skrive eit føredrag om eigen forfattarskap. Det vart ei djupt personleg historie. Direkte gripande blir det når ho fortel om oppveksten med mor, far og farmor vest for muren, i bydelen Neukölln. Om å vekse opp med ein psykisk sjuk far. Om å skape ein ny familie i vaksen alder. Om sommar­kveldar som ikkje tar slutt.

Dette er også ei bok om å vere i Berlin, slik det var der før. Då den stygge, tyske hovudstaden var verdas vakraste by.

Årets litterære nykommar

PÅ INNSIDA: Supertalentet Oliver Lovrenski skaka litteratur‡noreg med debutboka si.

Bok : « Da vi var yngre »

: « » Forfattar : Oliver Lovrenski

: Sjanger: Roman

Supertalentet Oliver Lovrenski landa tungt i den norske bok­heimen. Lesaren sit lett skaka tilbake.

Mest av alt liknar «Da vi var yngre» på Lars Saabye Christensens «Beatles», berre i ein oppdatert versjon. Fire kompisar erobrar dei romma i byen som ungdommar i den alderen har tilgang til. Dei dørene som er stengde, sparkar dei opp – slik denne 19 år gamle debutanten sparka opp døra til det litterære parnasset i 2023.

Dette er ein knallsterk debut om ungdom på vippepunktet.