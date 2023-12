15 bøker å sjå fram til i vår

Snø og sludd og minus­grader bit ikkje på bok­bransjen. Der startar våren allereie i januar, med eit lass nye bøker.

Her er eit bitte lite utval blant titlane. Bøker det er verdt å glede seg litt ekstra til i 2024.

Dei er om alt frå norsk koloni­historie til amerikansk forlags­bransje, og tar oss til Sør-Korea, Ukraina – og Odda.

Bøker av norske forfattarar

Olje og identitet

TIL KARIBIA: Marjam Idriss har skrive om ei jobbreise til Karibia. Foto: Alf Simensen / Gyldendal

Bok: «Halvt»

Forfattar: Marjam Idriss

Når: Venta i februar

Kva er banda mellom olje­bransjen og koloni­historia, og mellom eigen identitet og historiske hendingar?

Ei ung norsk kvinne, Inge, har fått jobb i Equinor. Ho dreg med olje­selskapet til St. Croix i Karibia, ei øy som ei gong var dansk-norsk koloni. Samtidig har også Inge personlege band til Karibia – band av det kompliserte slaget.

Atom og anger

RIK: Johan Harstad si nye bok er ei forteljing om mykje. Foto: John Erik Riley / Gyldendal

Bok: «Ebba m.fl.»

Forfattar: Johan Harstad

Når: Venta i april

Ei paranoid spion­forteljing, ei forteljing om kreftene i atomet, og ei forteljing om anger og døden og venting.

Johan Harstad er tilbake, med ein roman som høyrest like rik ut som tjukkasen «Max, Mischa & Tetoffensiven» var.

Ingmar er på atom­konferanse i Warszawa då han blir kontakta av ein amerikanar som veit ting frå oppveksten hans. No veltar minna opp og fram. Om Ebba. Med fleire.

Huset og brørne

SLEKTA: Marit Eikemo skriv om slekta og staden ho kjem frå. Foto: Agnete Brun / Samlaget

Bok: «Vi er brødrene Eikemo!»

Forfattar: Marit Eikemo

Når: Venta i mai

Kor mykje historie ligg der vel ikkje i eit hus? Og kva skjer når ingen bur att?

Marit Eikemo sin 86 år gamle far, Per, er sistemann att i ein fire etasjar høg generasjons­bustad med mange rom. Det var faren hans som bygde huset, men då Per var berre 14 år, døydde faren. Per vart eldste mann i heimen, med fire yngre brør å gjera mannfolk av.

Marit Eikemo skriv om slekta, om Odda – kor ho kjem frå, og om ei tid som er over.

Finansdikt

SEG SJØLV: Martin Svedman tar eigne opplevingar i bruk når han skriv. Foto: Cappelen Damm

Bok: «Finans»

Forfattar: Martin Svedman

Når: Venta i januar

Martin Svedman hadde stort gjennomslag med debutdiktsamlinga si, «Når jeg drikker», som handla om eigenopplevd alkoholisme.

Også i «Finans» brukar Svedman eigne opplevingar, frå tida då han jobba som sivil­økonom i fransk finans­bransje, sjølv om handlinga her er lagt til norsk nærings­liv.

Ein namnlaus fyr i konsulent­bransjen har ambisjonar og vil opp og fram. Då er det eit problem at verksemda han jobbar i, byrjar å slita økonomisk.

Isfolket!

FØR ISFOLKET: Hilde Susan Jegtnæs har skrive om tida før Margit Sandemoe son episke saga starta. Foto: Paal Audestad / Vigemostad/Bjørke

Bok: «Solens sønn»

Forfattar: Hilde Susan Jægtnes

Når: Venta i februar

«Sagaen om Isfolket» er tilbake! I alle fall har Hilde Susan Jægtnes latt seg inspirere av Margit Sandemo sin episke saga, og skrive ein prequel, altså ei bok om det som skjedde før serien startar.

Eit originalt val, kanskje, for ein forfattar som tidlegare har skrive «Jeg grunnla De forente stater», om den amerikanske stats­byggaren Alexander Hamilton, og «Gildra», om ei hestejente på Island. Men absolutt originalt.

I «Solens sønn» er Hanna fødd med spesielle evner. Ho forelskar seg i ein høvding­son. Samtidig byrjar onde ting å skje ...

Omsette bøker

Dataspel som bok

DATASPEL SOM KUNST: Det handlar om identitet, teknologi og dataspel som kunstform i denne boka. Foto: Aschehoug

Bok: «I morgen og i morgen og i morgen»

Forfattar: Gabrielle Zevin

Når: Venta i mars

Kan dataspel funke som bok? Dei to millionar eksemplara Gabrielle Zevin har seld av «I morgen ...» er kanskje svar på spørsmålet.

Ein gut og ei jente blir kjende ved å spele Super Mario Bros på sjukehuset kor ho er på besøk og han er pasient. Etter kvart blir begge dataspel-skaparar. Og kollegaer. Venner. Eller kanskje kjærastar?

Zevin viser at kjærleik og vennskap er vanskelegare i verda enn på data­skjermen. Men også at det som skjer på data­skjermane, kan vere ein viktig del av verda.

Fransk porno

ENFANT TERRIBLE: Det skjer nær alltid mykje rundt Michel Houellebecq. No kjem han med ei slags dagbok. Foto: Cappelen Damm

Bok: «Noen måneder i livet mitt: oktober 2022 – mars 2023»

Forfattar: Michel Houellebecq

Når: Venta i januar

Sei kva du vil om fransk litteraturs enfant terrible Michel Houellebecq – men keisamt er det sjeldan for den som følger med på (forfattar-) livet hans!

«Noen måneder ...» er ei slags dagbok, kor fransk­mannen skriv mest om to episodar: I november 2022 sa han at sidan muslimar så ofte brukar terror mot «ekte fransk­menn», vil etnisk franske snart angripe muslimar. Han fekk skarp kritikk for å ha oppmoda til vald. I boka seier han unnskyld.

Han skriv også om då han spela inn ein porno­film, som han sidan prøvde å få stoppa. Opplevinga skal ha fått han til å kjenne seg som «eit vilt dyr i ein natur­dokumentar».

Trøblete kjærleik

KONFLIKT OG KJÆRLEIK: Boka er om kjærleik og den tretti år lange konflikten i Nord-Irland, The Troubles Foto: Aschehoug forlag

Bok: «Overtredelser»

Forfattar: Louise Kennedy

Når: Venta i januar

Nord-Irske Louise Kennedy arbeidde tretti år som kokk før ho debuterte litterært. Denne kompliserte kjærleiks­forteljinga har blitt hennar store gjennombrot.

Ei ung kvinne møter ein eldre mann. Ikkje berre er han gift. Han er også protestant, medan ho er katolikk, i Belfast i 1975.

Det betyr Trøbbel. Med stor T. Alle odds er imot det. Likevel innleier dei eit forhold, i ein roman som blei nominert til fleire prisar og hamna på fleire britiske årets beste-lister.

Svensk forbanning

FAMILIEDRAMA: Dette er eit familiedrama som går over fleire kontinent. Foto: Gyldendal

Bok: «Søstrene»

Forfattar: Jonas Hassen Khemiri

Når: Venta i januar

Ein av dei mest særmerkte stemmene i svensk litteratur er tilbake, denne gongen med ein stor roman med handling strekt over tretti år.

Tre myteomspunne søstrer har ei forbanning hengande over seg: Alt dei elskar, vil dei miste. No har søstrene flytta inn i Jonas sin bygard. Det viser seg at det er band mellom han og dei. Men gjeld bandet også forbanninga?

«True crime»

GAMMALT DRAP: Kva skjedde eigentleg i 1995? Foto: Kagge forlag

Bok: «Jeg har noen spørsmål til deg»

Forfattar: Rebecca Makkai

Når: Venta i januar

Amerikanske Makkai imponerte stort med sin førre roman, «The Great Believers», om kunst, vennskap og aids-epidemien i Chicago på 1980-talet. I «Jeg har noen ...» utforskar ho true crime-sjangeren.

Bodie er ein vellukka film­professor. No vender ho motvillig tilbake til den vidaregåande privatskulen kor ho sjølv var elev for å undervise. Då ein noverande elev byrjar å grave i eit uoppklara drap som skjedde medan Bodie gjekk der, kjem fortida nærare enn ho likar.

Musikalsk nobelprisvinnar

INSISTERANDE: Pianisten i boka sender musikk, brev, poesi og invitasjonar til å reise til kvinna han har forelska seg i. Foto: Cappelen Damm

Bok: «Polakken»

Forfattar: J.M. Coetzee

Når: Venta i februar

Den sørafrikanske nobelprisvinnaren i litteratur har denne gongen skrive ei langnovelle kor musikken spelar ei viktig rolle.

Ein pianist er invitert til Barcelona. Han har eit namn «så fullt av W’ar og Z’ar» at alle berre kallar han «polakken». No spelar han Chopin, til god kritikk.

Etter konserten forelskar den aldrande pianisten seg i ei noko yngre spansk kvinne. I alle fall blir han særs fascinert. Men kva tenker ho om kjærleiken?

Heftig venninnesjalusi

MORALSKE SPØRSMÅL: Kor langt kan ein gå for å få det ein meiner ein fortener? Foto: Gyldendal

Bok: «Guling»

Forfattar: Rebecca F. Kuang

Når: Venta i mars

Denne boka rakkar ned på amerikansk forlagsbransje – og forlagsbransjen elskar det.

Athena er perfekt. Karismatisk og populær, og ein glitrande original forfattar med kinesisk-amerikansk bakgrunn. June, derimot, har ingen spanande, eksotisk bakgrunn, og kjenner seg mislukka samanlikna med den briljante venninna.

Ei dramatisk hending tvinger June til å ta eit moralsk val. Kva kostar det eigentleg å bli skikkeleg populær, spør Kuang, i ei bok om kulturell appropriasjon, nett-troll og skriving.

Rushdie om angrepet

FATWA: Salman Rushdie skriv i denne boka i detaljrikdom om dei traumatiske hendingane 12. august 2022, Foto: Aschehoug forlag

Bok: «Kniv: refleksjoner etter et drapsforsøk»

Forfattar: Salman Rushdie

Når: Verdslansering 16. april

Etter å ha levd med ein fatwa hengande over seg i over tretti år, blei Rushdie angripen med kniv i august 2022. No skriv han om hendinga.

Kva gjer truslar og vald med kunsten? Rushdie har blitt tvungen til å tenke meir på spørsmålet enn mange.

«Kniv..» handlar om å overleve, og om å skape sjølv om ein kjenner seg skaka.

Ukrainsk familiesaga

UKRAINA FØR OG NÅ: Romanen tek for seg gammal og nyare motstand i Ukraina. Foto: Kagge forlag

Bok: «Museet for etterlatte hemmeligheter»

Forfattar: Oksana Zabuzjko

Når: Venta i februar

Ukrainske Zabuzjko har skrive ein familiesaga som spenner over ukrainsk historie frå Stalin-tida til oransjerevolusjonen seksti år seinare.

Journalisten Daryna er hovudpersonen. Ho kjem over eit gammalt fotografi av ei kvinne som blei drepen av Stalin sitt hemmelege politi i 1947.

Snart rullar ho opp ei spanande historie om opprør og motstand – samtidig som ho dreg linjer mot tilsvarande opprør og motstand i Ukraina i vår tid.

«Krim» frå Korea

UTYPISK KRIM: Korleis er det å leve med eit uløyst drap? Foto: Bonnier forlag

Bok: «Sitron»

Forfattar: Kwon Yeo-sun

Når: Venta i februar

Cold Case i Korea!

Det startar med eit mord, men denne forteljinga er ingen typisk krim. Sørkoreanske Kwon er meir oppteken av dei som skal leve med eit uløyst drap hengande over seg.

Ei 19-årig jente blir drepen. Politiet mistenker to unge menn, men ingen blir dømte for ugjerninga.

Sytten år seinare slit mennene framleis med tapet. Det gjer også den yngre søstera til offeret.