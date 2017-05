Det samiske flagget og parolen Sápmi Pride fikk spontan applaus under Oslo Pride-festivalen sommeren 2016. Foto: Mette Ballovara, NRK

Unge samers førstevalg I 2016 har vi startet endringene som skal gjøre NRKs samiske tilbud til første­valget for unge voksne samer. Vi fokuserer på relevant innhold som publiseres først på nett.

SÁPMI: I 2016 har NRK Sápmi holdt en rekke folkemøter og møtt representanter for den samiske befolkningen, spesielt de unge. Deres råd og vår erfaring er sammen­fallende.

Unge voksne samer kan i dag velge fritt blant det beste medie­innholdet i verden. NRK Sápmis program- og innholds­tilbud må derfor ligge på dette nivået. En kringkaster i verdensklasse, også for urfolk, betyr at vi må satse tydelig på kvalitet og relevans for både et samisk, norsk og globalt publikum.

I mars 2016 arrangerte NRK Sápmi en åpen konferanse i Tromsø for å innspill til hvordan NRK bedre kan dekke samisk hverdag Foto: Ante Jovna Gaup, NRK

NRK Sápmis har endret både innholds­produksjon og publiserings­praksis i 2016. Målet er økt synlighet på brukernes foretrukne platt­former, med relevant og godt innhold for unge voksne samer og nordmenn. Vi har startet fornyelsen av nettsiden og har økt vår tilstede­værelse i sosiale medier.

Studio Sápmi

Det samiske talkshowet «Studio Sápmi» er en nyskapning fra NRK Sápmi. Tilbudet er tilgjengelig på nett og TV, og er et resultat av satsingen på ungt, samisk innhold. «Studio Sápmi» er et studio­basert underholdnings­program med unge og aktuelle gjester og artister.

TALKSHOW. «Studio Sápmi» er et samisk talkshow med aktuelle gjester og levende musikk. Dette bildet er fra sendingen 22.10.2016. Foto: NRK

I 2016 så den samiske barne­figuren «Binnabánnaš» dagens lys, et tilbud rettet mot de aller yngste samiske og norske barna. «Binnabánnaš» er blitt godt mottatt av publikum på nett, mobil og TV. Arbeidet med å utvide tilbudet til de aller yngste ytterligere, er godt i gang.

«Binnabánnaš» er en populær samisk barneserie som blant annet går på NRK Super. Foto: NRK

Nyheter og aktualitet

NRK Sápmi har styrket samarbeidet med finske YLE Sápmi og svenske SVT/SR Sápmi i 2016 gjennom etablering av felles nordiske nyhets- og aktualitets­sendinger på radio. På TV har NRK Sápmi har daglige nyhets­sendinger fra Karasjok i et samarbeid med de nordiske samiske redaksjonene.

Samarbeidet med andre urfolks­kring­kastere er samtidig forbedret gjennom nettverket World Indigenous Television Broadcasters Network (WITBN). Målet er å gjøre urfolks­saker mer synlige også i et internasjonalt perspektiv.

NRK Sápmi har etablert et redaksjons­nært studio i Karasjok med selvkjør for direkte­avvikling av nyhets­sendinger på nett og TV. I 2016 prioriterte NRK Sápmi journalistikk rundt flere større saker som fikk nasjonal og internasjonal oppmerk­somhet, blant annet retten til land og vann i Finnmark.

MIDNATTSOL OVER STJERNØYA: Etter årelang strid felte Høyesterett i 2016 dom over eiendomsretten til store deler av Stjernøya i Vest-Finnmark. Foto: Dag Ivar Indrebø, NRK

Digitalt først

Målet for NRK Sápmi om økt kvalitet og tilstede­værelse i digitale, mobile og sosiale medier har gjort at vi har økt bredden på vårt nettilbud i 2016.

Vi har prøvd og feilet på sosiale medier. Vi har startet utviklingen av en ny forside på nett som i større grad viser bredden i det samiske medie­tilbudet i NRK. I tiden som kommer ønsker NRK Sápmi ytterligere å styrke sin posisjon som leverandør av godt samisk­språklig innhold.

SÁPMI GRAND PRIX 2016: Ella Marie H. Isaksen vant sangdelen i Sámi Grand Prix. Johan Ivvar Gaup tok seieren i joikedelen. Foto: Dragan Cubrilo, NRK

Radio- og fjernsyns­tilbudet fra NRK Sápmi vil fortsatt være høyt prioritert, ikke minst gjennom nyskapende og underholdende konsepter fra det samiske samfunnet rettet mot hele den norske befolkningen.

Men retningen er klar: Ungt, relevant og digitalt. Det er nødvendig for at unge samer i framtiden skal velge samiskspråklig innhold.

Skuespiller Lene Cecilia Sparrok var gjest i «Studio Sápmi» i oktober.

STATISTIKK

Samlet program­profil for TV-tilbudet til NRK Sápmi

Sendetimer på TV fra NRK Sápmi 2016 2014 2015 2016 Barn 87 76 75 Fakta 7,5 1 2 Kultur 12 40 28 Urfolksmagasin 0 0 0 Nyheter 158 164 147 Underholdning 13,5 1 0 Valg 0 0 0 Totalt 278 282 252 Kilde: NRK Statistikk

Program­profil for radio­tilbudet til NRK Sápmi

Sendetimer radio NRK Sápmi 2016 2014 2015 2016 Nyheter på samisk 279 143 161 Nyheter på norsk 21 19 0 Aktualiteter 78 105 77 Barn og ungdom 7,5 6 8 Sport 4 0 0 Religion 51 50 50 Kultur underholdning 1255 1367 1393 Kultur underholdning på norsk 41,5 39 12 Musikk 0 0 0 Totalt 1737 1729 1701 Kilde: NRK Statistikk

Programprofil for DAB-tilbudet til NRK Sápmi

Sendetimer DAB NRK Sápmi 2016 2014 2015 2016 Nyheter samisk 454,5 218 238 Nyheter norsk 21 19 0 Aktualiteter norsk 0 0 0 Aktualiteter 156 215 154 Barn og ungdom 15 12 16 Sport 14 0 0 Religion 136 133 130 Kultur underholdning 3 325 3 553 3 644 Kultur underholdning norsk 84,5 86 64 Musikk 2 276 2 257 2 322 Sametinget 92 116 0 Totalt 6 574 6 609 6 569 KIlde: NRK Statistikk

