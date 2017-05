– Hei farmor! I dag er det 17. mai og vi skal gjøre kjempemasse morsomme ting, men det er veldig dumt at du ikke kan bli med. Derfor skal jeg lage en film! Så da kan du bli med likevel.

Iris (11) gir bestemor en gave til 17. mai, nemlig å få bli med henne i barnetoget. Ved hjelp av VR-briller og et 360-kamera får bestemor følge Iris på nasjonaldagen, selv om hun befinner seg hjemme i Fredrikstad.

Nå kan du også bli med Iris i barnetoget. Dersom du ikke har opplevd 360-filmer før, er dette en kort guide.

Med VR-briller

Den beste opplevelsen får du med VR-briller. Disse brillene fungerer ved å sette en vanlig smarttelefon i brillene, og om du i tillegg har gode hodetelefoner får du en enda større opplevelse. For å bruke VR-briller må du laste ned YouTube-appen, og skru på VR-brille-funksjonen.

Siden dette er et pilotprosjekt, har ikke NRK utviklet en egen avspiller for 360-video. For å bruke VR-briller må du derfor laste ned YouTube-appen, og der skru på VR-brille-funksjonen.

1. Åpne Bli med Iris i barnetoget-videoen i YouTube-appen.

2. Plugg i hodetelefoner, og legg telefonen klar i VR-brillene.

3 Trykk på play på videoen, og trykk deretter på VR-brilleikonet nederst i høyre hjørne

4: Lukk igjen luka, ta på brillene og hodetelefonene, og bli med!

Uten VR-briller

Dersom du ikke har VR-briller, kan du allikevel se filmen i 360° på YouTube. Der kan du rotere telefonen for å endre synsvinkel. Ønsker du å se videoen på PC bruker du musepekeren for å snu deg rundt i videoen.