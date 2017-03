TML-Laurent til mP3: – Jeg går solo

– Jeg har bestemt meg for å gå solo.

Det sier Laurent Kelmendi fra boybandet The Main Level til mP3.

Følger drømmen

– Jeg har alltid hatt ambisjoner om å gjøre en solokarriere. Helt fra jeg var en liten gutt.

The Main Level har inntil nylig bestått av Alexander Instøy, Laurent Kelmendi og Sander Helmers-Olsen.

Boybandet fra Bergen har smeltet mange unge pikehjerter, og ble for alvor kjent i Norge da de i 2014 slapp låta «Blackout».

Siden den gang har de sluppet to studioalbum – «Lost Right Here» og «We Are Who We Are».

– Tungt for alle tre

Nå har Laurent bestemt seg for at det er på tide å gå egne veier med musikken.

– Det er selvfølgelig tungt for alle tre.

– Vi har et godt vennskap, jeg, Sander og Alex, og satser på å ha det videre i livet.

På sin Facebook-side bekrefter The Main Level nyheten, og skriver følgende:

«Hey everyone! We got some really sad news. We are sorry to say that Laurent is leaving the band. There’s no bad feelings or anything, we still love each other but sometimes people just want to try different things. Can’t believe that 4 years has gone so fast, but we’ve enjoyed every second of it. We wish him the best of luck in the future, and he’ll always be our best friend ❤ We also want to tell you guys that we love you and that we have some news for you next monday! New music coming soon!»

